BREAKING: ¡Quieren a Kimi Antonelli en Ferrari!

Han señalado que Andrea Kimi Antonelli habría sido una opción interesante para Ferrari y lamentaron su unión con Mercedes.

Luca Di Montezemolo, ex presidente del fabricante italiano, dijo lo siguiente a SkySports sobre el corredor italiano: "Es de Bolonia, como yo. Me da pena verle en Mercedes. ¿Lo habría fichado yo? Con 18 años quizá no, pero le habría puesto en Sauber para que estuviera dos años allí.

"Toto supo encontrarle y criarle, como hizo McLaren con Lewis. Veo a los chicos de Ferrari muy motivados y me encanta verlos así. Es un equipo al que a veces le falta liderazgo y lo digo en general, pero tarde o temprano.

"Espero que veamos no sólo un podio, sino un coche capaz de quedarse delante, pero para hacerlo esto, necesitamos tiempo y organización. Antonelli es un piloto de primer nivel.

"Primero de todo, porque está en su primer año de Fórmula 1 y no comete errores, y es rápido y le estoy viendo crecer", comentó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Bahréin?

El Gran Premio de Bahréin significó la continuación del dominio de McLaren en la Fórmula 1, pero se mantienen algunas sorpresas.

En el circuito de Sakhir no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, tanto experimentados como novatos, que de una u otra forma fueron víctimas de la complicada pista por la degradación de los neumáticos.

Mercedes logró mantener la consistencia y de de los que mejor aprovecharon la carrera, y Red Bull por fin pudo sumar con sus dos pilotos. Una grata sorpresa es que Haas siga sumando puntos en el Campeonato de Constructores, estando incluso por encima de Aston Martin y Williams.

1. McLaren 151 puntos

2. Mercedes 93 puntos

3. Red Bull Racing 71 puntos

4. Ferrari 57 puntos

5. Haas 20 puntos

6. Williams 19 puntos

7. Aston Martin 10 puntos

8. Racing Bulls 7 puntos

9. Alpine 6 puntos

10. Kick Sauber 6 puntos

