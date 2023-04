Max Verstappen logró el mejor registro en la tercera sesión de prácticas libres del Gran Premio de Austrlia, con Fernando Alonso finalizando en segundo puesto.

Sergio Pérez fue sexto tras pasar muchos problemas con el setup de su auto y Carlos Sainz se colocó en la séptima posición de la última práctica en el circuito de Albert Park.

Verstappen consiguió un tiempo de 1:17.565, imponiéndose así por segunda ocasión en las tres sesiones, las dos "victorias" en aquellas que se corrieron bajo condiciones de pista seca, las mismas que se esperan para este domingo en Melbourne.

Fue una buena jornada para Alpine, que vio a Esteban Ocon y Pierre Gasly concluir en tercera y quinta posición, con George Russell de Mercedes entre ellos.

En contraste, la temporada del horror de Lando Norris continúa al haber sido último de la sesión mientras su compañero Oscar Piastri era 14º.

🏁 FP3 CLASSIFICATION 🏁



Max Verstappen tops the final practice session



Alonso P2, and the speedy Alpine of Ocon in P3! #AusGP #F1 pic.twitter.com/QPiw8P94ki