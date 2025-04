Sainz, al borde de OTRA sanción en Bahréin

Carlos Sainz soltó palabras fuertes durante una conferencia de prensa oficial de la FIA en Baréin.

El piloto español usó un improperio al ser cuestionado sobre la sanción que había recibido, según informaba RacingNews365. Cabe recordar que fue multado en Japón por llegar tarde al himno nacional.

Durante la rueda de prensa, Sainz reconoció su error en Japón y afirmó haber pedido disculpas de inmediato.

“Siempre he defendido la puntualidad; fui el primero en admitir mi retraso y disculparme. Sin embargo, recibir una multa de 10.000 euros por cinco segundos de demora me parece desproporcionado”, señaló.

Sainz espera que la multa se destine a una buena causa

En medio de sus declaraciones, el piloto continuó: “No sé si me impondrán otra sanción, pero sh*t happens. A veces, las cosas se vuelven muy caras; 10.000 euros por un retraso de cinco segundos me parece excesivo. Espero que ese dinero se destine a una buena causa”.

Desde 2025 están en vigor nuevas normas que prohíben el uso de palabrotas en las conferencias de prensa. Además, la sanción se debió a problemas médicos relacionados con sus intestinos, pues de lo contrario podría haber ascendido hasta 60.000 euros.

Queda la incertidumbre sobre si la FIA impondrá una nueva multa a Sainz debido a sus declaraciones en Baréin. La situación plantea interrogantes acerca de la rigurosidad y el destino de las sanciones en la Fórmula 1.

Ahora solo resta esperar a ver si la dirección de la FIA toma medidas tras estos comentarios.

