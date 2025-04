¡Hacen OFICIAL una polémica renuncia!

Robert Reid ha anunciado su dimisión de la FIA. Decidió renunciar a su cargo de vicepresidente ante la polémica que sacude a la federación internacional de automovilismo, donde Mohamed Ben Sulayem parece empeñado en arrebatar el control.

La capacidad para investigar cuestiones éticas relacionadas con el presidente de la FIA quedaría en manos exclusivas del presidente del Senado, Carmelo Sanz De Barros, mano derecha de Ben Sulayem, dejando de lado a la comisión de ética. Además, la FIA exige que sus miembros firmen acuerdos de confidencialidad.

Reid y el presidente de Motorsport UK, David Richards, se negaron a hacerlo porque consideran indispensable la transparencia en la organización. Por ello, ambos fueron excluidos del World Motor Sport Council, el comité encargado de tratar decisiones fundamentales para el automovilismo, en contra de los estatutos de la FIA y de la legislación francesa.

Reid se despide de su puesto como vicepresidente citando “el alarmante incremento de decisiones críticas tomadas sin ningún proceso ni consulta adecuada. Cuando asumí este cargo, mi intención era servir a los miembros de la FIA y no acumular poder", declaró Reid en un comunicado.

"Con el tiempo, he visto cómo se han ido erosionando los principios que nos habíamos comprometido a defender. Las decisiones se toman a puertas cerradas, eludiendo las estructuras y las personas que, en un principio, representaban a la FIA.

"Mi renuncia no se basa en conflictos personales, sino en principios. El automovilismo merece un liderazgo responsable, transparente y orientado a sus miembros. No puedo seguir formando parte de un sistema que no refleja estos valores".

Relacionado: URGENTE: FIA llama a Ferrari y Mercedes para el GP de Bahréin

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Japón?

El Gran Premio de Japón entregó una carrera dominadora de McLaren donde Piastri y Norris simplemente se sabotearon ante Max Verstappen.

Lando Norris se mantiene líder del Campeonato de Pilotos de la F1 en el inicio de esta temporada 2025 después de sumar una segunda posición en Shangai. Los pilotos españoles tuvieron una tarde de pesadilla en Japón, ya que Alonso si bien terminó su primera carrera, terminó fuera de los puntos, y Carlos Sainz sigue siendo superado por Alexander Albon.

En lo que significó la tercera carrera de Lewis Hamilton con Ferrari, hay sensaciones muy encontradas, ya que volvió a ser superado por su compañero de equipo Charles Leclerc.

¡Mira toda la acción del GP de Bahréin en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!