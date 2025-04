¡Ferrari ROMPE EL SILENCIO sobre la crisis de Lewis Hamilton!

Fred Vasseur, director del equipo Ferrari, ha abordado el complicado comienzo de temporada, ya que la llegada de Lewis Hamilton a la Scuderia no ha salido como se esperaba.

Según él, el equipo suele tener un comienzo flojo, lo que podría ir mejorando a lo largo de la temporada y aumentar las posibilidades de victoria en grandes premios para Hamilton.

"Estoy acostumbrado, ya que los dos últimos años hemos arrancado de esta manera", comentó Vasseur a través de Formula 1.com.

"Claro que no es lo ideal y me habría gustado ganar el primero. Pero no necesitamos cambiar la estrategia del año pasado, ya que nos encontramos en una situación casi idéntica, quizá un poco peor en cuanto a ritmo, y la reacción del equipo ha sido muy contundente.

"Trabajamos en conjunto, avanzando paso a paso, y debemos mantener exactamente el mismo enfoque, aunque reconozco que este comienzo no es el mejor", concluyó Vasseur.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

