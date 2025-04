Russell lanza QUEJA que afectó a Antonelli y a Mercedes

George Russell terminó quinto en el Gran Premio de Japón y Andrea Kimi Antonelli sexto, por lo que el piloto británico de Mercedes no logró ascender posiciones y, tras la carrera, explicó lo complicado que era adelantar.

Además, se mostró muy crítico con el sorprendente comportamiento de los neumáticos, ya que éstos apenas parecían desgastarse.

Max Verstappen se coronó vencedor en el Suzuka International Racing Course partiendo desde la pole position. En una lucha prolongada –que terminó sin grandes emociones por la falta de verdaderos adelantamientos– logró mantener a raya a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

El corredor de Red Bull Racing se encuentra a tan solo un punto del marcador de Norris. Mientras tanto, Charles Leclerc, de Ferrari, compitió con Russell por el cuarto puesto, aunque tampoco se pudo efectuar el adelanto.

Según Russell, la situación se debe a que los neumáticos rinden de forma excepcional, especialmente en circuitos como Shanghai y Suzuka, donde se ha aplicado asfalto nuevo para los Grandes Premios.

Verstappen, Norris y Piastri optaron por una estrategia de una sola parada y terminaron sobre el compuesto duro, que mostraba muy poco desgaste al revelarse el patrón característico.

Neumáticos más blandos sobre asfalto nuevo

"Sí, fue muy difícil", declaró Russell a Sky Sports F1 sobre las oportunidades de adelantar durante la jornada dominical.

"En los dos últimos fines de semana se apostó por estrategias de una parada, lo que resultó ser lo más sencillo. Considero que Pirelli debería suministrar neumáticos con un compuesto más blando cuando se asfalten de nuevo los circuitos, porque el compuesto duro se mantiene inflexible", señaló.

"Íbamos a gran velocidad, empujábamos al máximo, pero simplemente no se podía adelantar. No creo que tuviésemos el ritmo suficiente para seguir el ritmo del top tres; incluso registré tiempos iguales a los de Charles y aun así no pude pasarle", agregó.

No es la primera vez que Pirelli recibe fuertes críticas por parte del británico, quien llegó a describir los neumáticos como magia negra en Azerbaiyán el año pasado.

"Incluso quienes fabrican los neumáticos no llegan a comprender su funcionamiento. Necesitamos mantener conversaciones serias para abordar lo que está ocurriendo", finalizó.

