Hamilton EXPLOTA contra los medios

El equipo de Lewis Hamilton vivió momentos de euforia tras ganar la carrera sprint en China, pero esa alegría se desvaneció rápidamente al ser descalificados el día de la gran carrera.

La polémica no tardó en extenderse, especialmente en la prensa italiana, que no dudó en tachar la temporada de un fracaso absoluto.

A pesar del revuelo en torno a la Scuderia, el siete veces campeón mundial se mantiene firme. "Alguien me sugirió que dejara de confiar en el equipo. ¿Pero qué tontería es esa?" afirmó el británico, criticando la rapidez con la que se juzga el desempeño de los pilotos.

"Sabía que, al dejar Mercedes, entraría en un nuevo entorno, con otra cultura y colegas distintos. Adaptarse lleva su tiempo", comentó.

Confianza plena en Ferrari

Hamilton insiste en que los rumores no tienen fundamento real. "No entiendo de dónde viene tanta información, pero estoy muy entusiasmado con mi futuro en Ferrari. Tengo total fe en el proyecto en el que estamos trabajando", destacó.

Aunque Ferrari parezca rezagado al inicio de la temporada, el piloto se muestra optimista. "Todos conocemos la leyenda de Ferrari y la historia que respalda este equipo. Estoy deseando formar parte de esta familia y alcanzar grandes éxitos juntos", añadió.

La manera en que el equipo gestionó la situación fue decisiva para Hamilton. "Analizaron los datos, aprendieron de lo ocurrido y eso para mí lo compensa", señaló el piloto.

"Me impresiona el empeño por mejorar constantemente. Por eso, a pesar de lo ocurrido, no he sentido demasiada frustración. Las cosas son así", concluyó.

