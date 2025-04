La AGRIDULCE sensación de Leclerc en el GP de Japón

Charles Leclerc terminó con una sensación muy agridulce después de haber terminado el Gran Premio de Japón.

Después de haber acabado cuarto en la pista de Suzuka, el piloto de Ferrari habló sobre las capacidades.

"Estoy contento porque las sensaciones han sido mejores . Tengo muy claro lo que quiero hacer en las próximas carreras, para sentirme cómodo y conseguir mejores resultados", declaró.

"Pero esto no me hace sonreír , porque cuando lo hacemos todo a la perfección como hoy, duele ver que acabamos cuartos y con un ritmo del que no hay nada más que sacar", agregó.

"Eso duele, porque lo das todo y sabes que como equipo no podrías hacerlo mejor, y luego ves que estamos a 2/3 décimas de McLaren y Red Bull, y son los mismos que los de la clasificación", finalizó.

