La DECEPCIÓN de Leclerc con Ferrari en Japón

Charles Leclerc confesó cuál fue su gran decepción con Ferrari en la clasificación del Gran Premio de Japón.

El corredor monegasco dijo lo siguiente a los medios de comunicación tras la qualy en Suzuka: "No me fue bien en el primer sector. Pero hay varias cosas. Por un lado estoy decepcionado con el resultado pero no tan sorprendido, esperábamos un McLaren muy fuerte, un Red Bull también.

"Sabíamos que no podíamos hacer un milagro. Dicho esto, hay fines de semana en los que no llevas a casa el resultado deseado, pero las cosas que aprendes son mucho más importantes. Lo dije ayer y lo repito hoy también. Ayer dimos un gran paso adelante en lo que a mí respecta.

"Entendí más sobre cómo preparar la máquina para extraer más potencial. Y eso siempre es positivo en un resultado ciertamente decepcionante, porque no corremos por el cuarto lugar.

"Podemos decir que hoy no teníamos más. Hemos maximizado lo que teníamos y espero que lo que encontramos ayer pueda ayudarme en la carrera. Espero poder volver al frente", señaló.

¿Qué pasó en la qualy del GP de Japón?

Max Verstappen realizó lo imposible y venció a McLaren por la pole position del Gran Premio de Japón 2025 de la Fórmula 1. El corredor de Red Bull Racing hizo historia con su tiempo de 1:26.983 segundos, rompiendo el récord del circuito de Suzuka.

Superó a Lando Norris por apenas 0.012 segundos. Atrás quedaron Oscar Piastri (muy cerca de su compañero de equipo), Charles Leclerc y George Russell. El resto del Top 10 quedó con Kimi Antonelli, Isak Hadjar, Lewis Hamilton, Alexander Albon y Oliver Bearman.

Durante la Q2 volvimos a tener una interrupción por un incendio que provocó una bandera roja. aunque no afectó a los corredores. Al final, quedaron eliminados Pierre Gasly, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Liam Lawson y Yuki Tsunoda.

En la Q1 no hubo muchas sorpresas, ya que quedaron eliminados Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Jack Doohan (quien viene de un choque brutal en FP2) y Lance Stroll.

