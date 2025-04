¡Cuidado, Cadillac! Las SORPRENDENTES palabras de Checo sobre su futuro

Varios equipos han mostrado interés en que Checo Pérez vuelva a la Fórmula 1 y tiene muchos meces gestándose esto, confirmado por el propio piloto.

Con tiempo para desconectar y alejarse del deporte que lo consumió durante tanto tiempo, Pérez siente que aún no ha terminado con la Fórmula 1, pero solo regresaría si encuentra el proyecto adecuado.

Fuentes afirman que Cadillac, que debutará en la Fórmula 1 como undécimo equipo la próxima temporada, es uno de los pocos con los que Pérez está en conversaciones.

La escudería estadounidense, liderada por el director del equipo, Graeme Lowdon, quien anteriormente fue director deportivo de Marussia y, más recientemente, mánager del piloto chino Zhou Guanyu, tiene al mexicano entre sus principales candidatos.

Sin embargo, Checo ha sorprendido en palabra a F1.com al dar plabras sobre múltiples equipos con los que ha hablado.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre su futuro?

"Hay algunos proyectos muy interesantes. Me han contactado varios equipos desde Abu Dabi. Ahora mismo, la temporada ha comenzado, así que se abrirán algunas posibilidades en los próximos meses", declaró.

“Llevo mucho tiempo en la F1, casi todo. Una vez que das un paso atrás, te das cuenta de cuánto hay que renunciar en la vida para estar en este deporte. Así que, para estar totalmente comprometido con la F1, necesito motivación”, agregó.

“Es bueno estar en esta posición sabiendo que la gente te quiere como piloto. La gente tiene mala memoria en la F1", destacó.

"En un par de carreras, olvidan lo que has hecho. La gente se da cuenta de que mi posición no era la más fácil en la F1, y en general lo he hecho muy bien”, finalizó.

