El mensaje de Williams sobre la CRISIS de Carlos Sainz

Williams ha lanzado un esperanzador mensaje sobre la crisis que vive Carlos Sainz en el equipo.

Dave Robson, jefe de ingenieros en la escudería británica, habló en RacingNews365 sobre las complicaciones que ha tenido el corredor nacido en Madrid: "Así que fue interesante en Melbourne.

"En cuanto a dominar la configuración del coche, su comportamiento, la función de los interruptores y cómo trabajamos, creo que él domina todo eso, e incluso con un día y medio de pruebas en Baréin, no fue un problema.

"Obviamente, simular las circunstancias exactas de una sesión de clasificación es casi imposible, y lo que vimos en Baréin fueron algunas de nuestras propias debilidades.

"Quizás en cuanto a cómo podemos informar a los pilotos entre tandas cuando tenemos muy poco tiempo, y probablemente está un poco por debajo de lo que él está acostumbrado.

"Pero realmente no vimos eso en Baréin porque no hicimos una sesión de clasificación real, así que hay algo de eso, y quizás algunos de los cambios de interruptores que le pedimos que hiciera no fueron exactamente lo que esperaba", señaló.

¿Cómo fue la carrera de Carlos Sainz con Red Bull?

Sainz firmó con Red Bull en 2010 como piloto junior. Tras triunfar en la Fórmula BMW, al año siguiente se alzó con el título en la Fórmula Renault 2.0 de Europa del Norte. Sin embargo, en la prestigiosa Eurocup de Fórmula Renault 2.0 tuvo que reconocer las victorias de Robin Frijns.

En 2012 sumó cinco carreras en la Fórmula 3 Británica, terminando en sexto puesto, y en la GP3 Series del año siguiente también se encontró con dificultades. Red Bull le dio una última oportunidad en la Fórmula Renault 3.5 en 2014, donde ganó casi la mitad de las carreras y se proclamó campeón al vencer a Pierre Gasly.

Este éxito le abrió las puertas a la Fórmula 1 en 2015, junto a Max Verstappen. Carlos Sainz logró hacer 112 puntos en las tres temporadas que estuvo corriendo en Fórmula 1 con Toro Rosso, el equipo secundario de Red Bull Racing.

Tuvo de compañeros de equipo a pilotos como Max Verstappen, Daniil Kvyat y Pierre Gasly; sin embargo, pasó a Renault para las últimas cuatro carreras de la temporada 2017.

Tras pasos por Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari, a partir de la próxima temporada Sainz defenderá los colores de Williams.

