Hamilton y Leclerc señalan sus MÁXIMAS inspiraciones

En una entrevista exclusiva con Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc han compartido quiénes inspiran su desempeño en la pista.

Ambos pilotos abren una ventana a sus motivaciones personales y explican cómo estas influencias fundamentan su preparación para las carreras. Tras la doble descalificación en China, esperan mejorar su rendimiento en el Gran Premio de Japón del próximo fin de semana.

Hamilton menciona al boxeador Muhammad Ali y al jugador de baloncesto Michael Jordan como sus principales fuentes de inspiración. Elogia la ética de trabajo y el estilo de Jordan, pero resalta la autoconfianza de Ali como su mayor aprendizaje.

"Muhammad Ali y probablemente Jordan son aquellos a quienes más admiro", confiesa el siete veces campeón del mundo. Además, Jordan continúa haciendo acto de presencia en el automovilismo como copropietario del equipo NASCAR 23XI Racing.

Leclerc se inspira en su padre

En el mundo cercano a Ferrari, Leclerc encuentra su mayor impulso en la figura de su padre, Hervé. Para el joven monegasco, la humildad y los valores transmitidos por su progenitor han dejado una huella imborrable en su carácter.

"Siempre he admirado su sencillez, y esa lección me acompaña cada día. Gran parte de lo que soy hoy se lo debo a él", comparte emocionado Leclerc. Lamentablemente, Hervé falleció en 2017 y no pudo disfrutar de los éxitos alcanzados por su hijo, como la victoria en el Gran Premio de Mónaco el año pasado.

Las revelaciones de ambos pilotos ofrecen a los aficionados una perspectiva íntima de las fuerzas que los impulsan en la competición. La influencia de ídolos y seres queridos se hace evidente en su búsqueda de la excelencia.

Mientras Ferrari enfrenta en 2025 el reto de competir contra McLaren, Mercedes y la Red Bull de Max Verstappen, Hamilton y Leclerc siguen apostando por la determinación y la pasión para superar cualquier obstáculo.

