Piloto de Red Bull revela llamada AMENAZANTE de Helmut Marko

El ex piloto de Fórmula 1, Jaime Alguersuari, confirmó que en el pasado recibió una llamada “amenazadora” de Helmut Marko, el máximo responsable de Red Bull.

La directiva del equipo y las decisiones respecto a sus pilotos han sido muy cuestionadas últimamente, especialmente tras la degradación de Liam Lawson a Racing Bulls, a pesar de haber disputado apenas dos carreras como compañero de Max Verstappen.

Entre 2009 y 2011, Alguersuari corrió en 46 Grandes Premios con Toro Rosso (actualmente Racing Bulls) y se ganó un lugar en la historia al debutar en la categoría a los 19 años, siendo superado más tarde por Verstappen a los 17.

La oportunidad del español surgió de forma inesperada, cuando un cambio de piloto en plena temporada llevó a que Sebastian Bourdais fuera sustituido.

Durante su trayectoria en las categorías inferiores, Red Bull lo apoyó constantemente. En una entrevista con talkSPORT, el piloto relató cómo fue crecer profesionalmente bajo la tutela de Marko.

Estilo duro de Marko revelado

Aunque reconoce el papel clave que tuvo Marko en su evolución, Alguersuari no ocultó la severidad del mensaje que recibió antes de la última carrera de la Fórmula 3 en 2008.

“Debo decir que Helmut Marko me formó; fue como mi universidad. No éramos amigos, pero no me arrepiento de la enorme presión que me impuso, porque me fortaleció.”

“Nunca tuvimos una relación de amistad, simplemente él supo llevarme al límite. Recuerdo la temporada británica de Fórmula 3 en 2008, cuando luchaba por el campeonato en la última carrera en Donnington Park".

"Me llamó justo antes del fin de semana, y en lugar de animarme, me amenazó: ‘Si no ganas el campeonato, quedas fuera del programa’. Parecía que mi carrera se acababa, aunque, después de apenas un minuto de llamada, logré ganar el campeonato.”

