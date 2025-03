¿Adiós Cadillac? Checo revela sus planes en el automovilismo

Sergio Pérez se ha concedido aproximadamente seis meses para decidir si dará el salto de vuelta a la Fórmula 1. El piloto mexicano cuenta con varias opciones y quiere tomarse el tiempo necesario para definir con cautela el rumbo que tomará su carrera en las pistas.

Aunque en 2024 firmó una extensión de contrato con Red Bull Racing, finalmente fue reemplazado tras obtener resultados inferiores a lo esperado. 'Checo' logró su mejor temporada al terminar subcampeón con el dominante RB19 en 2023.

Al año siguiente comenzó con fuerza, pero a mediados de 2024, cuando el RB20 se volvió cada vez más difícil de manejar, se encontró fuera de los puntos en varias ocasiones.

Red Bull asignó a Liam Lawson como sustituto, aunque el piloto neozelandés ya ha sido reemplazado por Yuki Tsunoda.

¿Cuando tomará una decisión Checo?

Este año, Pérez se encuentra al margen de la competición, pero durante una entrevista con Prodynamics el piloto de 35 años dejó entrever su intención de regresar en 2026.

"Me he dado seis meses para evaluar mis opciones y decidir cuál será el siguiente paso en mi carrera. Tengo puertas abiertas en muchos lugares y la posibilidad de definir el camino que quiero seguir. Este es un momento clave, por lo que necesito el tiempo y el espacio para hacer la elección correcta", explicó el ex compañero de equipo de Verstappen.

El nombre de Pérez se vincula especialmente con el próximo equipo de Cadillac, que planea debutar en la parrilla en 2026.

Con él en el proyecto, la escudería contaría con sólidos recursos financieros, ya que 'Checo' sigue contando con el respaldo del magnate Carlos Slim. Además, su experiencia podría ser un gran aporte para un equipo en plena fase de arranque.

