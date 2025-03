CONFIRMADO: Ante la crisis, ¡Red Bull llama a Checo!

Red Bull ha confirmado que ha hablado con Sergio Pérez durante la crisis que están viviendo en la Fórmula 1.

Helmut Marko, asesor del equipo, contestó si es que ha hablado con Checo durante su aparición en el canal de YouTube de Formel1: "Sí. ¡Hablamos de tequila! Hemos hablado de algunas cosas, ya que está involucrado en una empresa de tequila.

"Todavía no he recibido una botella, pero Checo ha dicho que está en camino en México", comentó el ex piloto.

Además, también se le preguntó por el momento en el que el equipo de Milton Keynes decidió fichar al nacido en Jalisco para reemplazar a Alex Albon: "En aquel entonces, Sergio Pérez ganó su primer Gran Premio [en Sakhir]. Fue entonces exactamente cuando se tomaron las decisiones. La mayoría [del equipo] estaba a favor de Pérez", aseguró.

Relacionado: Fernando Alonso pone a Checo Pérez a la altura de Verstappen

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira el GP de Japón en 4K UHD con F1 TV Premium, ¡ahora con una prueba gratuita de 7 días! Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!