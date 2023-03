Aloisio Hernández

Miércoles 29 Marzo 2023 14:41

Aparentemente, no contento con regresar al podio de Fórmula 1 en 2023, Fernando Alonso también está impartiendo su gran experiencia a las generaciones futuras.

Gabriel Bortoleto, único ganador de la carrera principal de Fórmula 3 de la temporada, se unió a la compañía de manejo de pilotos de Fernando el año pasado y explicó en el pódcast de la categoría cuán valiosa ha sido la influencia del campeón mundial español en su carrera.

"Creo que esto es lo mejor que me ha pasado en mi carrera hasta ahora", dijo el joven de 18 años. "A14, no solo Fernando, porque a veces la gente piensa que es solo Fernando. Pero no, está... Albert (Resclosa Coll) y Alberto (Fernández Albilares). También son los dueños de A14", señaló el joven.

Bortoleto compartió la misma pista con Alonso por primera vez en Bahréin después de que el joven brasileño corriera en el Campeonato Europeo de Fórmula Regional por Alpine en 2022; sin embargo, su mentor no dudó en aconsejarle sobre cómo afrontar el circuito de Sakhir.

"Fernando es... Todos los fines de semana estoy en contacto con él. Le pregunto cosas. Incluso en Bahréin antes de mi clasificación, le envío un mensaje de texto para saber un poco mejor sobre la evolución de la pista y esas cosas.

"Me dijo: 'Mira, haré mi FP ahora', porque creo que fue la FP2, 'y no tendré tiempo de enviarte un mensaje de texto después de la FP2 para contarte sobre la pista, pero puedo contarte algunas cosas que probablemente sucedan', porque tiene tanta experiencia que sabe cómo probablemente evolucionará la pista.

"Me dijo algunas cosas que tenía que hacer y las hice. Y, sinceramente, funcionó, y fue algo muy, muy bueno para probar en la pista. Inmediatamente sirvió en clasificación, así que sí", apuntó.

La próxima generación

A14 Management también representa a Pepe Martí, ganador de la Carrera Sprint de F3 en Bahréin.

Bortoleto reconoció que los compañeros reclutas de A14 se benefician de la ayuda del campeón de 2005 y 2006, diciendo: "Es muy bueno también porque Fernando tiene mucha experiencia. Él puede enseñarnos mucho. No solo yo, también los otros conductores de A14.

"Él nos enseña muchas cosas. Tiene tanta experiencia, a veces es incluso demasiada que... No sé, es agradable estar cerca de él, ¿sabes? A dos veces campeón del mundo, y uno de los mejores de todos los tiempos, en mi opinión", concluyó.