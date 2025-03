Destapan al CULPABLE del desastre de Hamilton en China

Han destapado cuál habría sido la verdadera razón del desastre que vivió Lewis Hamilton con Ferrari en el GP de China.

Según informó el periodista Ted Kravitz, hay un particular razón que explica lo sucedido con el siete veces campeón del mundo: "Charlé con Fred Vasseur… y, de repente, me dijo dos cosas: primero, el rendimiento de Lewis en Melbourne se vio muy afectado por no haber tenido una carrera de práctica en las pruebas de Bahréin.

"Ahí tuvimos un problema técnico que le impidió hacer la simulación de carrera. Y luego, lo segundo que dijo fue sobre la radio del equipo... Dijo: 'No creo que esto sea un problema. No es un problema, están todos perfectamente bien'.

“No creo que sea insignificante que el problema del desgaste de las tablas ocurriera en la primera carrera en seco. Tengo la sensación de que es algo que viene de las pruebas de Bahréin, donde no lograron hacer una simulación de carrera, y la primera carrera en seco que Lewis tuvo fue el Gran Premio de China, y luego descubrieron esto", comentó.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

