Sergio Pérez recibió un nuevo ataque, aunque en esta ocasión ha alcanzado un nuevo nivel de ridiculez.

Esto fue lo que escribió The Race sobre el paso del corredor mexicano con Red Bull Racing: "Que el RB21 parezca haberse adaptado aún más a las necesidades de Verstappen, a expensas de un compañero de equipo al que tal vez no le guste que las cosas sean así, no es algo que Red Bull haya hecho conscientemente.

"Sin embargo, es casi seguro que se debe a que, durante los cuatro años que Pérez compartió equipo con Verstappen en Red Bull, sus comentarios técnicos no fueron ni de lejos tan completos ni perspicaces como los del tetracampeón del mundo.

"Pero no son solo las similitudes con Pérez en el coche las que han influido en la rápida salida de Lawson. Pues las vacilaciones de Red Bull a la hora de decidir qué hacer con Pérez durante su difícil temporada de 2024 parecen haber provocado una respuesta para no volver a cometer el mismo error", señalaron.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025 tras el GP de China?

El Gran Premio de China entregó una carrera dominadora de McLaren donde Piastri y Norris simplemente fueron mucho para el resto de los pilotos. Lando Norris se mantiene líder del Campeonato de Pilotos de la F1 en el inicio de esta temporada 2025 después de sumar una segunda posición en Shangai.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde de pesadilla en China, ya que Alonso de nuevo no pudo terminar la carrera, y aunque Carlos Sainz logró su primer punto con Williams fue gracias a descalificaciones de otros.

Especialmente los novatos siguen pagando derecho de piso, especialmente, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan y Liam Lawson. Sin embargo, Antonelli sigue brillando al estar quinto en el campeonato de pilotos.

En lo que significó la segunda carrera de Lewis Hamilton con Ferrari, hay sensaciones muy encontradas, ya que si bien ganó el sprint, fue descalificado del Gran Premio de China.

