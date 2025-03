Ferrari EXPLICA por qué sufrió la doble descalificación en China

Ferrari salió a explicar los motivos que derivaron en la descalificación de Charles Leclerc y Lewis Hamilton en el pasado Gran Premio de China 2025.

Fred Vasseur, jefe del equipo de Maranello, dijo lo siguiente en L'Equipe sobre lo sucedido en la carrera en Shanghai: "¿El DSQ de Charles? Las llantas son solo una parte de la explicación. También perdimos un litro de agua cuando se le filtró el tanque de agua a Charles.

"Reducir el peso siempre es una combinación de muchos pequeños factores.¿El DSQ de Lewis? Debimos haber sido demasiado agresivos. Así son las cosas. Este revés demuestra que buscamos la perfección y que a veces nos excedemos. Cuando construyes un coche, obtienes uno capaz de alcanzar cierto potencial.

"Digamos que tu potencial es de 1,28 por vuelta, en el mejor de los casos. Si tu equipo o piloto no lo hace todo bien, tu tiempo subirá a 1,28,4. Hoy en día, algunos piensan que McLaren lo está arrasando todo, pero estamos muy cerca en cuanto a tiempos de vuelta.

"Tenemos cuatro equipos con una diferencia de una décima. No necesito que me tranquilicen. Veo que el coche no está mal; tenemos los números para demostrarlo", comentó.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

