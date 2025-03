El capricho de Verstappen que ARRUINA a sus compañeros en Red Bull

Liam Lawson ha roto el récord de carreras en ser removido de Red Bull como piloto titular con apenas dos carreras, pero esto es solo reflejo de un capricho de años de Max Verstappen que sólo Checo Pérez pudo soportar.

Cada carrera que pasa toma más relevancia los años que pasó Checo Pérez en Red Bull, ya que logró darle al equipo una estabilidad que nadie más ha podido junto a Max Verstappen, que por un motivo muy particular genera que sus compañeros no duren en el equipo.

Checo Pérez logró ser parte de Red Bull y compañero de Max Verstappen más tiempo que cualquiera de sus otros compañeros combinados en la escudería principal del equipo, ya que ni Daniel Ricciardo, ni Pierre Gasly, ni Alexander Albon ni Liam Lawson lograron mantener el ritmo y cada uno de ellos duraba menos que el anterior.

Esto demostró la falla del programa Red Bull y que tuvo que llegar un externo como Checo para poder poner balance a esto con Max y aún así batalló con ello, pero como ya explicó antes Albon antes, es una particularidad del holandés que cobra víctima en todos sus compañeros.

¿Qué dijo Alexander Albon sobre lo que hace Max Verstappen con sus compañeros?

"Mucha gente dice que el coche está hecho para él, sinceramente, el auto es lo que es. Él es muy rápido, así que lo que termina sucediendo es que tiene un estilo de conducción bastante único en realidad.

No es tan fácil adaptarse, todos tienen un estilo de conducción, yo diría mi estilo es un poco más suave, pero me gusta que el auto tenga una buena parte delantera, bien afilado y directo.

Max también lo hace eso, pero su nivel de afilado y directo está en un nivel completamente diferente de agudeza. Para darle a la gente una idea, es como si se juegan video juegos y pones el nivel de sensibilidad completamente al máximo, entonces si mueves el mouse sale por todas partes de la pantalla.

Así es como se siente, se vuelve tan afilado que te pones tenso y lo que terminó sucediendo fue especialmente durante mi año. Empiezas un poco más atrás, pero no por mucho y luego a medida que avanza la temporada y Max va pidiendo que el auto sea más y más afilado.

De ese modo, él cada vez va más rápido y para ponerse al día y tienes que empezar a correr riesgos. Es posible que en una sesión de pruebas estés una décimas detrás, intentas un poco más y puedes salir de la pista o tener un accidente.

Eso te hace tener que volver a comenzar y vas perdiendo confianza, por lo que toma más tiempo y la brecha va creciendo y sales en otra carrera y puedes tener otro trompo y se empieza a acumular más cuando el auto es más afilado.

Entonces aumenta la tensión y pasa como en cualquier deporte y no logras tener ese flujo y cada vez que llegas a una curva, no sabes cómo va a reaccionar el auto porque no tienes la confianza"

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de China?

1. McLaren 78 puntos

2. Mercedes 57 puntos

3. Red Bull Racing 36 puntos

4. Williams 17 puntos

5. Ferrari 17 puntos

6. Haas 14 puntos

7. Aston Martin 10 puntos

8. Kick Sauber 6 puntos

9. Racing Bulls 3 puntos

10. Alpine 0 puntos

