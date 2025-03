Norris se compara con Lewis Hamilton y Fernando Alonso

Lando Norris se ha comparado con Fernando Alonso y Lewis Hamilton por una particular situación.

El corredor de McLaren, en declaraciones recogidas por los medios en China, dijo lo siguiente: "La habilidad de Oscar para adaptarse al subviraje fue impresionante y a mí me costó más, odio el subviraje tanto como unos frenos que no funcionan. He aprendido mucho de Oscar este fin de semana por su habilidad para adaptarse a diferentes situaciones.

"Tenemos un buen coche y dos pilotos increíbles… además de Zak (bromea, por Brown). En 2007, ¡Lewis (Hamilton) y Fernando (Alonso)! Espera a que le tapone detrás de un ‘pit-stop’. O a que tengamos un escenario ‘multi-22′ o algo así (en referencia a la célebre orden de equipo que Vettel desoyó para ganar a Webber en Malasia 2013).

"No, en serio, creo que estamos preparados. Aunque a la gente le guste a hablar de esas vueltas (en Melbourne) en las que nos dijeron que mantuviéramos la posición, fuimos libres para pelear en todo momento”, comentó.

Relacionado: ¡Lewis Hamilton provocaría CAMBIO DE REGLAS en la F1!

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

Mira el GP de Japón en 4K UHD con F1 TV Premium, ¡ahora con una prueba gratuita de 7 días! Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!