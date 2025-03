Mercedes sigue sin "acostumbrarse" a Kimi Antonelli

Mercedes, el jefe de Fórmula 1 de Mercedes, admitió recientemente haber vivido un momento algo embarazoso al ver el desarrollo de la carrera.

En declaraciones a Sky Sports Germany tras el inicio de temporada en Melbourne, Toto Wolff admitió que en ocasiones llegó a pensar que había tres pilotos en la parrilla: “A veces, al observar las pantallas, te da la sensación de que contamos con tres pilotos, ya que veía a RUS, a ANT y a HAM.

“Y luego te das cuenta de que HAM ahora corre con Ferrari y ya no está en nuestro equipo. Pasamos muchos años juntos, por lo que es natural que no puedas simplemente decir: 'Se ha ido y ya no me importa'. Es muy importante para nosotros saber cómo le va, aunque en la pista se convierte en nuestro rival a vencer", señalaron.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025 tras el GP de China?

El Gran Premio de China entregó una carrera dominadora de McLaren donde Piastri y Norris simplemente fueron mucho para el resto de los pilotos. Lando Norris se mantiene líder del Campeonato de Pilotos de la F1 en el inicio de esta temporada 2025 después de sumar una segunda posición en Shangai.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde de pesadilla en China, ya que Alonso de nuevo no pudo terminar la carrera, y aunque Carlos Sainz logró su primer punto con Williams fue gracias a descalificaciones de otros.

Especialmente los novatos siguen pagando derecho de piso, especialmente, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan y Liam Lawson. Sin embargo, Antonelli sigue brillando al estar quinto en el campeonato de pilotos.

En lo que significó la segunda carrera de Lewis Hamilton con Ferrari, hay sensaciones muy encontradas, ya que si bien ganó el sprint, fue descalificado del Gran Premio de China.

