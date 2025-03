Alonso revela DELICADO tema de salud que lo afectó en China

Fernando Alonso, campeón de Fórmula 1, reveló recientemente que sufrió una lesión en el cuello durante el fin de semana del Gran Premio de China.

El piloto español completó tan solo cuatro vueltas en Shanghai antes de tener que abandonar su Aston Martin (abandonó su Aston Martin) cuando se observó humo saliendo por la parte trasera. Más tarde, Alonso confirmó que el incidente se debió a problemas con los frenos.

Durante el mismo fin de semana, el piloto también tuvo que hacer frente a una lesión leve, ya que reveló tras la carrera que sufría de un nervio pinzado en el cuello.

"Llevaba puesta una protección porque hacía varios días que tenía ese problema", comentó a los medios después de la carrera.

"Sin embargo, al final no me ayudó mucho, ya que no pude dar muchas vueltas. Los frenos traseros se calentaron demasiado desde la primera vuelta y en la última, justo antes de retirarme, al frenar en la primera curva, el pedal se fue hasta el fondo sin ofrecer potencia alguna."

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Stroll con la delantera frente a Alonso en 2025

La retirada en China se suma a un inicio complicado para Alonso, quien también tuvo que abandonar el Gran Premio de Australia en la vuelta 34, justo cuando la lluvia comenzaba a complicar la pista.

En contraste, su compañero Lance Stroll ha conseguido sumar puntos en ambas carreras, situándose actualmente por encima de Lewis Hamilton en la clasificación de pilotos con 10 puntos.

Asimismo, la sesión de clasificación ha sido un auténtico suplicio para Aston Martin en 2025, ya que ni Alonso ni Stroll han logrado llegar a la Q3, siendo superados incluso por equipos como Williams y Racing Bulls.

Por el momento, Alonso aparece sin clasificación en la tabla de pilotos debido a que no terminó las dos primeras carreras de la temporada. No obstante, el piloto mira con optimismo hacia el próximo encuentro en Suzuka, donde aseguró: "Tenemos que entender qué sucedió y, a partir de ahora, nos esperan tres carreras consecutivas. Espero poder cruzar la meta por primera vez este año y darle un giro a la situación en Japón."

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!