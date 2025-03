Lawson EXPLOTA ante la presión de veterano de Red Bull

Liam Lawson siente cómo la presión aumenta tras un fin de semana poco inspirador y ha explotado ante los comentarios de Yuki Tsunoda.

Durante el Gran Premio de China, no logró mejorar su posición, y es consciente de que su puesto en el equipo está en juego. Lawson descarta cualquier excusa y admite que su situación es realmente delicada.

La situación de Lawson se torna más compleja, ya que aumentan los rumores sobre un posible cambio de piloto en Red Bull Racing. Yuki Tsunoda, actual figura en el equipo hermano Racing Bulls, se perfila como candidato para ocupar su lugar.

En China, el piloto tuvo otro fin de semana decepcionante: se clasificó último y finalizó en la doceava posición, sin lograr acercarse a una zona de puntuación, incluso tras las descalificaciones de Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Pierre Gasly.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Fin en Red Bull?

En declaraciones a Motorsport.com, Lawson reconoce los problemas que enfrenta y admite que la presión es enorme tan pronto como inicia la temporada: "No soy tonto. Sé que debo rendir, y si no lo hago, mi lugar aquí se viene abajo. Lamentablemente, ya no cuento con tiempo. Con esto me refiero a que, dado el comienzo del campeonato, no he tenido oportunidad de probar el coche y adaptarme a él. Esto nos cuesta puntos en cada carrera, y era justamente lo que quería explicar."

A pesar de la presión, Lawson no se rinde. Responde a las declaraciones de Tsunoda, quien asegura estar listo para saltar a Red Bull: "Él puede decir lo que quiera. Llevo años compitiendo contra él. En categorías inferiores ya lo enfrenté y lo dejé atrás, y en la Fórmula 1 no ha sido diferente. Así que puede opinar a su antojo..."

En las próximas carreras, Lawson tendrá que demostrar que sabe gestionar la presión y que es digno de continuar en Red Bull.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!