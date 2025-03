Sainz justifica su LENTO inicio en Williams

Carlos Sainz logró su primer punto con Williams en el Gran Premio de China, pero no lo hizo de la mejor manera.

La carrera en el Gran Premio de China fue muy frustrante para el español, ya que terminó originalmente en muy bajao en la parrilla y terminó sufriendo gracias a descalificaciones de otros.

"Al final ha sido en realidad la primera carrera con el equipo, no lo pude hacer en Australia entonces esta es mi primera prueba de fuego con el coche y claramente pues por alguna razón no ha funcionado"

"Hemos sido muy lentos, de ayer a hoy hemos cambiado mucho el set up de los autos, a Alex parece que le ha funcionado y ha podido acabar en los puntos, por mi parte sigo sufriendo mucho con el graining delantero abriendo los neumáticos con los medios y los duros y no he ido rapido"

¿Como terminó el Gran Premio de China en 2025?

