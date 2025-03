La actuación de Hamilton en Ferrari, calificada de VERGONZOSA

La actuación de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Australia fue calificada de vergonzosa, apenas unos días antes de su descalificación en el Gran Premio de China.

El campeón de Fórmula 1 solo logró terminar el primer Gran Premio de la temporada en décimo puesto, habiendo calificado en octava posición y situándose por detrás de su compañero Charles Leclerc tanto en la sesión de clasificación como en la carrera.

El exdirector general de Ferrari, Peter Windsor, comentó que quedar atrapado en medio del pelotón luchando contra Alex Albon en la jornada inaugural no favoreció ni al piloto ni al equipo.

"Durante la carrera, le daban instrucciones a Lewis sobre cómo adelantar a Albon, usar el DRS y ejecutar otras maniobras necesarias, pero él insistía en que podía hacerlo", afirmó Windsor en su canal de YouTube.

"A decir verdad, no lo gestionó bien en absoluto, ya que falló en su intento de superar al piloto de Williams. Para un piloto de Ferrari en su debut en Grandes Premios ser superado por un coche inferior es, en mi opinión, motivo de vergüenza".

"Me sorprendió ver a Lewis adoptando un tono demasiado agresivo en la radio y confrontando en exceso a su ingeniero de pista. Si existieron problemas de comunicación, ¿por qué no se solucionaron durante las pruebas en Bahréin? Seguramente en el pit lane se preguntaron: "¿Qué ocurre aquí, por qué no puede adelantar?".

El mal comienzo de temporada de Hamilton y Ferrari se agravó en la segunda jornada del campeonato 2025, cuando tanto él como su compañero Leclerc fueron descalificados de la carrera principal por motivos distintos.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Ferrari espera una mejora en la F1

Hamilton se encuentra bajo una enorme presión para demostrar su valía y justificar la decisión de Ferrari de prescindir del en-forma Carlos Sainz a favor del siete veces campeón del mundo. Además, el piloto está decidido a borrar de su memoria una temporada pasada en la que terminó apenas en séptimo puesto.

No obstante, en las dos primeras carreras principales de la temporada solo ha conseguido un punto, colocándose ya 35 puntos por detrás de Lando Norris, de McLaren, en la clasificación general.

Únicamente una impresionante victoria en la carrera sprint del fin de semana del Gran Premio de China le ha permitido superar a Leclerc en la tabla y darle a Ferrari un comienzo de temporada digno de mención.

Leclerc fue descalificado porque su monoplaza estaba por debajo del peso mínimo exigido en las revisiones de la FIA al final de la carrera, mientras que Hamilton fue eliminado por el desgaste excesivo de sus bloques deslizadores.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!