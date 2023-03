Aloisio Hernández

Martes 28 Marzo 2023 14:50 - Actualizada: 16:16

Damon Hill, campeón de F1, cree que McLaren 'se equivocó' con Sergio Pérez tras despedirlo solamente una temporada después de ficharlo.

Pérez reemplazó a Lewis Hamilton como piloto de McLaren en 2013, pero solo pasó una campaña con el equipo de Woking. En su tercera temporada en la F1, Checo finalizó 11° en el Campeonato de Constructores, 24 puntos detrás de su compañero Jenson Button.

Después de eso, el mexicano mejoró sus números y logró su primera victoria con Racing Point en 2020 y ayudó a Red Bull a ganar el Campeonato de Constructores.

"Siempre me ha impresionado Checo desde que lideró la carrera en mojado [Gran Premio de Malasia de 2012] en Malasia con Sauber", dijo Hill al podcast F1 Nation.

El festejo de la primera victoria de Checo en F1

"Recuerdo haber pensado 'este tipo es bueno' cuando subió a su primer podio. Lo he seguido a lo largo de su carrera y pensé: '¿Por qué nadie le da una oportunidad a este tipo?", dijo.

Injusticia

Tom Clarkson, presentador del programa, dijo que McLaren le dio una oportunidad, pero Sergio no estaba preparado para ello: "Es un hecho muy triste", dijo Hill.

"Creo que se malinterpretó su estilo relajado y tranquilo, fue interpretado por el equipo como tímido y que no trabajaba duro. Pero creo que fue un error, decidieron que Checo no era para ellos y luego las cosas se torcieron.

"Entonces Checo se levantó y se hizo un lugar aquí. Ahora es lo suficientemente fuerte como para lidiar con la presión que vas a enfrentar en un equipo como Red Bull y un equipo como ese.

"No puedo decir que no le importaron las críticas dirigidas a él, pero si hubiera sido un piloto más joven, habría sido aplastado en este ambiente, como vimos en Red Bull. Pero está claro que Checo no lo hizo", finalizó.