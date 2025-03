Charles Leclerc aceptó su derrota frente a Lewis Hamilton tras la clasificación para el Sprint Race del Gran Premio de China.

Hablando con los medios de comunicación tras su actuación en Shanghai, el corredor monegasco dijo lo siguiente: "Tuve problemas en mi lado del garaje. Desde el principio, me sentí un paso por detrás de Lewis, quien simplemente fue más rápido hoy.

"Sufrí mucho en las curvas 2 y 3, donde también sufrí el año pasado, lo cual es una pena. Más allá de eso, todos estamos cerca. Es una pena empezar desde el cuarto puesto, pero Lewis está en la pole y espero que podamos hacer una buena carrera juntos mañana.

"¿Gestionar los neumáticos en la FP1? Muy difícil. Nos costó mucho ajustar todo a la ventana correcta. Pero al final, me sentí un poco mejor en la clasificación, aunque no fue tan buena como me hubiera gustado.

"Todavía queda trabajo por hacer para la clasificación de mañana, pero la carrera será otra historia. ¿Cómo volvemos a la pista? Primero está la carrera al sprint, que creo que será muy complicada para los neumáticos, así que tendremos que centrarnos en eso. Luego veremos cómo van las demás sesiones de clasificación", comentó.

¿Qué pasó en la Qualy para el sprint del GP de China?

Lewis Hamilton se ha quedado con la pole position para la Sprint Race del Gran Premio de China 2025 de la Fórmula 1.

El siete veces campeón del mundo logró lo que se pensaba imposible y venció a los McLaren en la qualy para la carrera de velocidad. El británico se quedó con la mejor vuelta gracias a un tiempo de 1:30.849 segundos.

Max Verstappen se quedó en segundo a 0.018 segundos, seguido por Oscar Piastri, Charles Leclerc y George Russell. El resto de pilotos en el Top 10 quedó así: Lando Norris, Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Alexander Albon y Lande Stroll

Para la SQ2 tuvimos la particularidad de ver la salida de Fernando Alonso y Carlos Sainz, quienes siguen teniendo problemas con sus autos. Ambos fueron superados por sus compañeros de equipo. Junto a los hispanos quedaron fuera Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar.

En la SQ1 pudimos ver que Liam Lawson sigue siendo la más grande decepción de los nuevos pilotos y los novatos que aterrizaron para 2025. el último lugar de la clasificación para la Sprint Race del Gran Premio de China 2025 y junto a él quedaron fuera Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly y Jack Doohan.

Este es el resultado de la qualy de la Sprint Race rumbo al Gran Premio de China del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

Qualy Sprint Race GP China 2025

Posición Piloto 1 Lewis Hamilton 2 Max Verstappen 3 Oscar Piastri 4 Charles Leclerc 5 George Russell 6 Lando Norris 7 Kimi Antonelli 8 Yuki Tsunoda 9 Alexander Albon 10 Lance Stroll 11 Fernando Alonso 12 Oliver Bearman 13 Carlos Sainz 14 Gabriel Bortoleto 15 Isack Hadjar 16 Jack Doohan 17 Pierre Gasly 18 Esteban Ocon 19 Nico Hulkenberg 20 Liam Lawson

