CONFIRMADO: Helmut Marko quiso acabar carrera de Checo

Jimmy Morales, Director de la Escudería Telmex, respaldo de Checo Pérez en el automovilismo, ha enviado un contundente mensaje a Helmut Marko, asesor de Red Bull.

Marko fue constantemente el peor enemigo de Checo no sólo en Red Bull, sino en toda la Fórmula 1, ya que, de acuerdo a lo revelado por. Morales, cada paso de Pérez era una prueba del gran error de Helmut.

“Para palabras necias, oídos sordos. Ya conocemos a Helmut Marko. Él ha tenido choques conmigo, fuertes, desde que nosotros apenas veníamos en Fórmula 3", declaró en el podcast Formula de 2.

"Él me dijo ‘este piloto (Checo) no va a llegar’, ¿y qué crees? Tuvo que estar hasta en el equipo donde él decía que no iba a llegar. Le hemos cerrado la boca como los grandes”, finalizó.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Australia?

1. McLaren 27 puntos

2. Mercedes 27 puntos

3. Red Bull Racing 18 puntos

4. Williams 10 puntos

5. Aston Martin 8 puntos

6. Kick Sauber 6 puntos

7. Ferrari 5 puntos

8. Alpine 0 puntos

9. Racing Bulls 0 puntos

10. Haas 0 puntos

