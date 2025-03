¡EXHIBEN a Alonso por su choque en el GP de Australia!

Han exhibido a Fernando Alonso por el choque que lo arruinó en el pasado Gran Premio de Australia.

Jhonny Herbert, ex comisario de la F1, opinó sobre lo sucedido con el bicampeón del mundo en palabras para casinoappsthatpayrealmoney.com: "Si nos fijamos en el rendimiento de Aston Martin en la clasificación, no estuvieron a la altura, [y] no mostraron mucho ritmo durante los test.

"Consiguieron buenos puntos, lo cual fue positivo para Lance Stroll. Él y Fernando Alonso estaban muy igualados. El Aston Martin AMR25 no es un coche fácil de manejar y no es rápido actualmente.

"Consiguieron un buen resultado gracias a las condiciones existentes. Lo aprovecharon, probablemente también con un poco de estrategia. Lance no cometió ningún error. Fernando sí. Por eso pudo sumar los puntos que consiguió", comentó.

Relacionado: Fernando Alonso ACEPTA su derrota contra Lance Stroll

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado