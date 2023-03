Ángel Armando Castellanos

Martes 28 Marzo 2023 08:15

Daniel Ricciardo ya no tiene nada que hacer en la Fórmula 1. Eso es lo que piensa su compatriota, Daniel Jones.

Jones fue campeón de la F1 en 1980. Cree que todo ha terminado para el alegre oriundo de Perth, más allá de su papel de reserva en Red Bull.

"Dudo que esté en la parrilla en 2024. Al final del día, probablemente no haya ninguna razón por la que Red Bull no vuelva a firmar a Pérez y Verstappen y no veo a nadie en Ferrari renunciando o saliendo, así que no veo a dónde puede ir", consideró en palabras al Daily Mail.

A pesar de su victoria en Monza, Ricciardo no pudo sacar lo mejor de McLaren y Jones sospecha que su compatriota no sabe ni por qué.

"Obviamente, todos allí quieren dejar el deporte con una buena sensación y es una pena que, por alguna razón, y no creo que él mismo sepa, por qué su rendimiento ha disminuido", explicó.

Alan Jones

Se acabó

El tiempo de Ricciardo en la Fórmula 1 simplemente ha terminado, según Jones.

"Como dije, no lo veo regresando a la Fórmula 1. Realmente, en mi opinión, creo que se estaba concentrando y dedicando demasiado tiempo a sus actividades fuera de la cabina en lugar de hacerlo dentro. Esa es mi opinión", insistió.

Aún así, como piloto de reserva, Ricciardo puede esperar una oportunidad si el dúo del equipo austriaco no puede conducir:

"No creo que corra para Red Bull, a menos que algo les pase a los dos pilotos actuales, no lo veo haciendo un Gran Premio", sentenció.