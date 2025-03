¡Sonríe Colapinto! Doohan aumenta sus EXCUSAS para no rendir en Alpine

Jack Doohan comenzó a poner excusas tras su infame debut con Alpine que beneficia mucho a Franco Colapinto en la competencia por el asiento de esta temporada

El compañero de Franco, habló sobre su accidente en el GP de Australia, que además era su carrera de casa de la temporada, pero que lo dejó fuera de la carrera en la primera vuelta.

La presión dentro de Alpine está comiendo mentalmente a Doohan ante la presión de tener al pilo argentino en sala de espera para tomar su lugar.

Después de la carrera, no le quedó a Doohan más que reconocer y tomar como aprendizaje lo sucedido, esperando que en China pueda dar una mejor imagen de su panorama como piloto.

¿Qué dijo Jack Doohan sobre el accidente en Australia?

"En este deporte, las cosas pasan muy deprisa, como acabamos de ver, y la próxima ronda ya está casi encima", declaró.

"Es mi primer choque en uno de estos coches de Fórmula 1. Estoy seguro de que no será el último. Es una forma brutal de tenerlo. Pero, ya sabes, sucede. Somos humanos", agregó.

"No quería que pasara, pero ha pasado, así que lo he aceptado. Realmente no estoy buscando excusas por ahí sobre otros pilotos o algo así. Cometí un error, lo acepto y espero recuperarme", finalizó.

