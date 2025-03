Alonso, AFECTADO por el GP de Australia

Fernando Alonso tuvo un desafortunado inicio de temporada en la Fórmula 1 2025 al no haber podido completar la carrera, pero el circuito de Australia tiene gran culpa de ello.

El complicado fin de semana de Alonso terminó en la vuelta 34 cuando se estrelló con el muro de manera fuerte y tuvo que abandonar la carrera. Eso provocó de la entrada del Safety Car durante varias vueltas.

Sin embargo, de acuerdo a las palabras del español, se podría entender que su accidente no debería haber ocurrido en primer lugar.

"No pisé fuera de la pista, no hice una línea diferente pero me encontré mucha grava y perdí el coche", declaró.

"El diseño de la curva seis no es el mejor, aunque es lo mismo para todos. Un error hoy", finalizó.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como terminó el Gran Premio de Australia en 2025?

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado