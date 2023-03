Alex Palou visitó la fábrica de McLaren y quedó completamente impresionado. Consideró la experiencia como "realmente especial".

"Me encanta, es la mejor fábrica que he visto. No es solo una fábrica, es más que eso, el MTC (McLaren Technology Center) es un museo, está lleno de historia, y es realmente especial, tiene todo lo que necesitas para mejorar como piloto de carreras.

"Todo el mundo conoce el MTC. Antes de venir por primera vez, lo había visto en la televisión y en películas, pero estar aquí y ver el lago, los coches y todo lo que hay dentro ha sido realmente especial", aseguró en palabras a la web del equipo.

El español tiene contrato con Chip Ganassi en la IndyCar, pero hay un acuerdo para que esté en actividades relacionadas con McLaren y la Fórmula 1 cuando no deba competir en el circuito estadounidense.

"El equipo es fantástico. No tenemos tanta gente trabajando en los coches en la IndyCar, y tampoco la teníamos en las carreras de categorías inferiores, todo el mundo en McLaren trabaja al más alto nivel", explicó.

Valoró todo el esfuerzo que se hace en los talleres por tener el mejor coche posible y la calidad de las labores del personal.

"Todos son muy profesionales, tanto si son ingenieros como si trabajan en los medios de comunicación. Todos los ingenieros saben todo lo que pueden saber sobre cada detalle del coche.

"Eso genera mucho trabajo, algo que es genial porque nunca paras y siempre estás aprendiendo mucho", reconoció.

