Nazario Assad De León

Lunes 27 Marzo 2023 15:26 - Actualizada: 15:26

Toto Wolff todavía se considera la persona más adecuada para sacar a Mercedes del estancamiento. Desde que entró en vigor el nuevo reglamento, el equipo no es un candidato a las victorias y campeonatos, por lo que parece haber una crisis en el equipo.

El Gran Premio de Bahrein a principios de marzo fue determinante para el equipo de Brackley. Si bien el equipo esperaba que el W14 pudiera ofrecer alguna perspectiva, el auto resultó ser demasiado lento para desafiar a Red Bull Racing.

El resultado en Sakhir también ha hecho que el equipo reconsidere y posiblemente se deshaga del concepto por completo. Todo está pensado en la búsqueda de volver a luchar por los primeros puestos y Wolff revela en Autosport que se considera el hombre adecuado para volver al equipo a la cima.

Disfruta de su papel

A pesar de que las cosas no van como le gustaría al equipo en este momento en Mercedes, Toto sigue disfrutando de su papel: " Ya sea para bien o para mal, disfruto mucho ser el jefe del equipo."

"Creo que puedo contribuir, pero si un día llego a la conclusión, o las personas cercanas a mí me dicen que no estoy aportando, entonces Consideraré pasar la batuta a otra persona". De momento, el austriaco no piensa en parar.

El verdadero desafío

Por supuesto, el deporte es de todos y muchos veteranos comentan regularmente sobre el estado actual de las cosas. El jefe de Mercedes también prevé algo así en sí mismo: "No me avergonzaría criticar desde un costado, desde una pantalla de televisión, y saberlo mejor. Pero hasta entonces creo que lo seguiré disfrutando".

Además, la motivación para llevar al equipo de vuelta a la cima sigue ahí. "Y, por supuesto, hacer girar el barco, después de tantos años exitosos, es un desafío realmente bueno", dijo Wolff.