Piloto de Red Bull, EN LÁGRIMAS tras choque

Isack Hadjar, piloto de Racing Bulls, terminó en lágrimas tras su primera carrera como piloto de Fórmula 1, en una que terminó antes de empezar

El inicio del Gran Premio de Australia se retrasó tras un devastador accidente ocurrido durante la vuelta de formación en medio de intensas lluvias en Melbourne.

El novato de Racing Bulls, Isack Hadjar, en su debut en la Fórmula 1, sufrió un percance que le impidió dar la vuelta completa y provocó la rotura del alerón trasero en condiciones extremadamente resbaladizas.

Isack Hadjar has made contact with the wall at Turn 2 😦#F1 #AusGP pic.twitter.com/avk1A0GtGC