El error de Ferrari que ARRUINÓ la qualy de Leclerc y Hamilton

Se ha dado a conocer el error de Ferrari que arruinó las posibilidades de Charles Leclerc y Lewis Hamilton en la clasificación para el Gran Premio de Australia.

El corredor monegasco, en declaraciones a los medios tras la qualy, reveló lo que hizo el equipo previo al comienzo de las rondas de eliminación: "Tuvimos que cambiar algo y perder rendimiento.

"Nunca es bueno, no puedo decir más, pero para este fin de semana era lo correcto. El coche en el Q3 no estaba en la ventana, un poco menos en el Q2, pero aún así no tan bien como el viernes.

"Mañana no hay que excederse, hay que sumar puntos y crecer poco a poco para volver a estar delante", comentó el piloto de la Scuderia.

Tanto Charles como Lewis quedaron lejos de poder pelear la pole position con Lando Norris y Max Verstappen. De hecho, fueron superados por los Williams de Alexander Albon y Carlos Sainz.

¿Qué pasó con la clasificación del GP de Australia 2025?

Los pilotos de McLaren le negaron el milagro a Max Verstappen en la clasificación para el Gran Premio de Australia 2025 de la Fórmula 1. Lando Norris se quedó con la pole gracias a un tiempo de 1:15.096 segundos, superando por 0.084 a Oscar Piastri, su compañero de equipo.

Ambos quedaron por delante de Max Verstappen y George Russell. En una auténtica sorpresa, Yuki Tsunoda y Alexander Albon quedaron por delante de grandes corredores como Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Pierre Gasly y Carlos Sainz.

Para la Q2, ya no tuvimos mayores incidentes y las posiciones se definieron hasta el último minuto. Isack Hadjar, Fernando Alonso, Lance Stroll, Jack Doohan y Gabriel Bortoleto fueron los eliminados en la segunda ronda.

En la Q1 quedaron fuera Kimi Antonelli, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Esteban Ocon y Oliver Bearman, quien tuvo problemas con su auto y no pudo dejar un registro de tiempo luego de que no pudieron resolver las fallas en su Haas y culminar así un desastre de fin de semana.

Sin sanciones aplicadas, este es el orden de salida para el Gran Premio de Australia 2025 de la Fórmula 1.

Parrilla de salida del GP Australia 2025

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 Max Verstappen 4 George Russell 5 Yuki Tsunoda 6 Alexander Albon 7 Charles Leclerc 8 Lewis Hamilton 9 Pierre Gasly 10 Carlos Sainz 11 Isack Hadjar 12 Fernando Alonso 13 Lance Stroll 14 Jack Doohan 15 Gabriel Bortoleto 16 Kimi Antonelli 17 Nico Hulkenberg 18 Liam Lawso 19 Esteban Ocon 20 Oliver Bearmann

