Ángel Armando Castellanos

Lunes 27 Marzo 2023 11:07

Fernando Alonso ha dicho que está contento con su trayectoria, a pesar de sentir que otros se compadecen de él por las determinaciones que ha tomado.

El español tiene 41 años y acaba de dejar a Alpine para incorporarse a Aston Martin, decisión que parece acertada tras sumar dos podios en dos carreras.

"A veces siento que la gente se arrepiente de los pasos que he dado en mi carrera. Pero los hechos dicen lo contrario, y me gusta dejarlo claro", aseguró en palabras a Channel 4.

Uno de los argumentos de sus críticos es que debería tener más títulos, pero que no ha corrido en los equipos que debería; sin embargo, él sólo tiene una etapa que considera realmente dura.

"Diría que en los 20 años que llevo en la F1, sólo he tenido cuatro años frustrantes en un McLaren-Honda que no era competitivo. Pero en 16 años, he luchado por podios y victorias, y eso es muy especial", destacó.

Red Bull, en otra liga

El Nano está satisfecho con las primeras dos pruebas que ha tenido en esta temporada, aunque admite que Sergio Checo Pérez y Max Verstappen conducen en un equipo de otro mundo.

"Comenzamos bien, pero Red Bull está en una liga diferente. Por eso tenemos que mantener los pies en el suelo. Habrá carreras en las que solo terminemos sexto o séptimo.

"Los Ferrari mejorarán, los Mercedes mejorarán porque son un equipo muy grande y tienen mucho potencial. Pero intentaremos retrasar eso tanto como sea posible y mantener un buen desempeño para mantenerse por delante de ellos".