Mercedes da GRANDES NOTICIAS para el futuro de Antonelli

Andrea Kimi Antonelli ha recibido grandes noticias por parte de Mercedes para su futuro en la Fórmula 1.

Toto Wolff, jefe del equipo alemán, se pronunció con RacingNews365 sobre posibles cambios en la alineación en el futuro cercano: "Necesitamos hacerlo lo mejor posible. No coqueteo con nadie si tengo una buena relación, y eso también aplica este año.

"Por el momento, [fichar a Verstappen] no está en mi radar. No me gusta desviar mi atención de estos chicos [Russell y Antonelli]. Creo que lo más importante es ser auténtico con quien eres.

"Nunca he intentado ser como nadie más que yo. Necesitas estabilidad emocional para ser un buen compañero. Eso significa tener diferentes mentes en diferentes momentos.

"Desde ser el amigo, el padre de las carreras, el entrenador, el mentor, lo que sea; se trata de proporcionar un marco a los pilotos. No hago ninguna diferencia entre Kimi como novato y George para que funcionen mejor y estén en el mejor estado mental, ya sea bajo presión o para liberarla", señaló.

¿Qué pasó en el último día de test de la F1 2025?

Se ha terminado el último día de pruebas de pretemporada previo al inicio del campeonato 2025 de la Fórmula 1 y aquí te traemos los resultados. George Russell y Mercedes se quedaron con la mejor vuelta gracias a un tiempo de 1:29.545 segundos, seguido por Max Verstappen a 0.021 y Alex Albon a 0.105 segundos.

Completando el Top 5 estuvieron Oscar Piastri y Pierre Gasly, mientras que entre los primeros diez quedaron Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Charles Leclerc y Kimi Antonelli.

A pesar del prometedor inicio de Aston Martin, terminaron cambiando múltiples veces su alineación para las últimas horas de prueba. Primero, intercambiaron los turnos de Alonso y Stroll debido a problemas físicos del canadiense.

Después, esos mismos inconvenientes orillaron al equipo a volver a bajar al piloto y subir al bicampeón del mundo para cumplir con las últimas vueltas antes del comienzo de la campaña, a pesar de que ya había participado por la mañana.

El incidente más insólito se reservó para la sesión de la tarde del viernes, la última de la semana. Una breve bandera roja interrumpió la última sesión de pruebas de Lewis Hamilton antes de comenzar su primera temporada en Ferrari.

Esta interrupción se produjo cuando un autobús, circulando lentamente por la zona de escape, apareció en la pista y representó un riesgo potencial. Los comisarios izaron de inmediato la bandera roja y los monoplazas regresaron a boxes.

Resultados pruebas de pretemporada F1 2025

A continuación, te mostramos la tabla con los tiempos finales del último día de test antes del comienzo del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en 2025.

1. George Russell: 1:29.545

2. Max Verstappen +0.021

3. Alexander Albon +0.105

4. Oscar Piastri +0.395

5. Pierre Gasly +0.495

6. Lewis Hamilton +0.800

7. Yuki Tsunoda +0.952

8. Esteban Ocon +1.183

9. Charles Leclerc +1.266

10. Kimi Antonelli +1.343

11. Lando Norris +1.398

12. Jack Doohan +1.694

13. Lance Stroll +2.154

14. Nico Hulkenberg +2.181

15. Isack Hadjar +2.216

16. Fernando Alonso +2.539

17. Gabriel Bortoleto +2.206

18. Oliver Bearman +2.816

