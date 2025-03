Ferrari usa a Carlos Sainz DE EJEMPLO para Lewis Hamilton

Ferrari ha usado a Carlos Sainz como ejemplo para explicar el rendimiento de Lewis Hamilton en los entrenamientos libres de Australia.

Tras las prácticas libres en Melbourne, Fred Vasseur se pronunció con RaceFans sobre la actuación del siete veces campeón del mundo en sus primeras sesiones como piloto del equipo de Maranello: "Está en este proceso, sinceramente, no se puede sacar una conclusión después de una primera sesión.

"No tengo ninguna duda de que podrá rendir al máximo, y que lo hará pronto. El año pasado, creo que Carlos [Sainz Jr.] quedó octavo o noveno en los entrenamientos libres y ganó la carrera.

"No es [el objetivo] ir al límite en una sesión, no es cuestión de velocidad. El objetivo es que conozca a todos en el equipo, que descubra el software, el proceso, el sistema. Estoy convencido de que tenemos algo muy similar a Mercedes, pero al final, quizás no con el mismo nombre ni la misma forma de usarlo.

"Es solo un proceso de aprendizaje. Hicimos uno o dos días de pruebas con el TPC hace uno o dos meses. Fue una buena manera de abordarlo, pero nada se compara con el fin de semana de carreras. Tenemos que pasar y tenemos que hacerlo, pero esto no me preocupa en absoluto", declaró.

¿Cómo fue el primer incidente de Lewis Hamilton con Ferrari?

Se ha informado de forma urgente que Lewis Hamilton ha sufrido un choque con Ferrari. El piloto siete veces campeón del mundo estaba corriendo con la Scuderia en un test privado en Barcelona, con el auto de la temporada 2023 de la Fórmula 1 como parte de la preparación del nuevo campeonato.

Sin embargo, diversos medios informaron que el británico logró salir ileso del incidente, aunque la consecuencia es que el turno de Charles Leclerc ha quedado atrasado.

Confirmaron que el monoplaza italiano quedó dañado, luego de Lewis impactó las barreras de protección. Se dice que el accidente se dio en el tramo final de la pista, con el piloto perdiendo el control del auto.

Hamilton conducía el SF-23 en el Circuit de Catalunya el miércoles por la mañana, pero las cosas salieron mal en la curva 12 alrededor de las 11 de la mañana para el británico. El Ferrari se estrelló de morro contra la pared, sufriendo daños en la carrocería y la suspensión.

Cuando los mecánicos terminaron las reparaciones, el sol ya se había puesto, lo que significó que Charles Leclerc ya no pudo realizar pruebas el miércoles. Hamilton y Leclerc comparten el SF-23, tal y como recoge el reglamento del TPC, Testing of Previous Cars.

La semana que viene ambos pilotos volverán a Montmeló, donde Pirelli tiene previsto probar los neumáticos 2026 los días 4 y 5 de febrero. Esto ofrece a Hamilton, en particular, una oportunidad única de familiarizarse con el último Ferrari, el SF-24 2024.

