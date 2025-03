¿Por qué Hamilton, Leclerc y muchos pilotos viven en Mónaco?

Charles Leclerc y Lewis Hamilton tienen sueldos multimillonarios así como otros pilotos de la Fórmula 1, ¿dónde deciden vivir durante su trayectoria?

Mientras que algunas estrellas prefieren no alejarse demasiado de sus raíces, otros optan por vivir en distintos rincones del mundo. Sin embargo, existe un lugar que se impone como elección favorita para muchos de los pilotos: Mónaco.

Con su estilo de vida lujoso y paisajes cautivadores, esta joya del Mediterráneo se ha convertido en un imán para numerosos pilotos del actual campeonato, contando ya con 13 residentes en el principado.

A pesar de ello, casi todos los pilotos cuentan con una segunda, o incluso tercera, residencia en otros países. Por ejemplo, Lewis Hamilton posee un amplio portafolio inmobiliario que incluye propiedades en Londres, Los Ángeles, Colorado y Nueva York, además de su hogar en Mónaco. En tanto, el ex piloto Daniel Ricciardo reparte su tiempo entre Los Ángeles y su ciudad natal, Perth.

¿Por qué Mónaco atrae a tantos pilotos de F1?

La clave reside en una potente combinación de sol, glamour y ventajas fiscales. Los residentes del principado disfrutan de una política de cero impuestos: sin impuesto sobre la renta, el patrimonio, locales, sobre la propiedad ni sobre las plusvalías. Esto representa una ventaja decisiva para quienes ganan sueldos que alcanzan varios millones de dólares.

Además, la privilegiada ubicación de Mónaco, en pleno corazón de Europa, facilita enormemente la logística para los pilotos, dado que estar cerca de los circuitos reduce considerablemente los tiempos de viaje y la fatiga.

La privacidad y la seguridad también forman parte esencial del encanto monegasco. Las estrictas normativas en materia de fotografía permiten a las celebridades mantener un cierto grado de intimidad, resguardándolas de las constantes incursiones de los paparazzi.

Sin embargo, no todo es perfecto en el principado. A pesar de sus rigurosas medidas de seguridad, no están exentas las filtraciones de datos personales. El año pasado, por ejemplo, se filtró la dirección de la vivienda de Charles Leclerc, lo que provocó visitas no deseadas.

¿Dónde reside Lewis Hamilton?

Actualmente, Lewis Hamilton vive en un lujoso ático en Monte Carlo, Mónaco, desde donde se puede disfrutar de unas vistas espectaculares al Mar Mediterráneo.

¿Dónde vive Max Verstappen?

Max Verstappen reside en un ático en Monte Carlo, el cual, según se informa, tiene un valor cercano a los 16 millones de dólares.

¿Todos los pilotos viven en Mónaco?

No, no todos los pilotos tienen su residencia en Mónaco. Algunos, como Fernando Alonso, valoran los lazos familiares y las tradiciones culturales en sus países de origen.

Otros, como los pilotos franceses Ocon y Gasly, no obtienen los mismos beneficios fiscales, lo que podría explicar por qué ninguno de los pilotos nativos franceses reside en el principado.

¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en Mónaco?

Mónaco se sitúa de manera constante entre los mercados inmobiliarios más caros del mundo. Para 2025, se estima que el precio medio por metro cuadrado de apartamentos y lofts ronda los 55.000 euros, cifras que pueden dispararse en el segmento del lujo. Este elevado coste se debe, en parte, a la escasez de terreno y a la reputación del principado como paraíso fiscal, que atrae a inversores adinerados de todo el mundo.

