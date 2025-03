Red Bull pronostica la temporada de Ferrari y Mercedes

La nueva temporada de Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina y promete ser especialmente emocionante para Red Bull Racing.

Por ahora, resulta complicado situar al equipo austriaco en la clasificación, pero Helmut Marko nos ofrece una perspectiva que aclara la situación.

Max Verstappen espera volver a luchar por el título mundial con Red Bull Racing y apostar, de nuevo, por su quinta corona consecutiva. Sin embargo, para lograrlo tendrá que medirse contra una dura competencia.

En 2024, equipos como McLaren y Ferrari lograron acortar distancias e incluso adelantar al invencible Red Bull. Al final de la pasada temporada, McLaren parecía disponer del monoplaza más rápido, lo que les permitió llevarse el campeonato de constructores.

¿Qué dijo Helmut Marko sobre Ferrari, McLaren y Mercedes?

Se prevé que McLaren, y también Ferrari, continúen con su impresionante subida en la próxima campaña, convirtiendo este año en un desafío mayúsculo para Verstappen y su escudería. En declaraciones a Auto, Motor und Sport, Marko comentó sobre la clasificación.

“En este momento, McLaren dispone del coche más rápido y además es extremadamente eficaz gestionando el desgaste de neumáticos. No obstante, no creo que la diferencia sea tan amplia como algunos opinan. Por ejemplo, no configuramos nuestra simulación de carrera de manera óptima”

El directivo austriaco añadió: “La situación se mantiene prácticamente igual que el año pasado. McLaren sale a la pista y marca tiempos excelentes con todos los compuestos de neumáticos.”

También resaltó que tanto Mercedes como Ferrari tienen la capacidad de competir desde los primeros puestos. Frente a esta competencia, Marko ofreció un mensaje alentador.

“Estimamos que tenemos ventaja frente a ambos equipos, tanto en vueltas rápidas como en largas series. Por ejemplo, notamos que Mercedes sufrió un desgaste excesivo en sus neumáticos”, finalizó

