Carlos Sainz SE BURLA de la derrota de Lewis Hamilton

Carlos Sainz se burló de Lewis Hamilton durante la previa del Gran Premio de Australia 2025 de la Fórmula 1.

En la rueda de prensa en Melbourne, ambos corredores se sentaron juntos, tal vez de manera casual o intencionada. Cuando le preguntan a Hamilton qué espera para el fin de semana, responde: "Esperamos estar en el top diez.

"Ya ni recuerdo cómo quedé el año pasado; ustedes ganaron y creo que no estuve a la altura", mirando a Sainz. Este último, recordando su victoria en la carrera, no duda en contestar entre risas: "Tú no ganaste".

Lewis continúa: "Exacto, sé que ganaste. ¿Qué podría hacerme feliz este fin de semana? La verdad es que no tengo expectativas definidas. Lo que me importa es dejar la pista sabiendo que he dado todo de mí, que he rendido a mi máximo nivel y que me he sentido cómodo en el coche.

"Poco a poco, descubriremos qué significan estos esfuerzos en términos de resultados. Mañana no sabremos con certeza cómo nos situamos frente a los grandes equipos, pero espero que podamos luchar por un puesto en el top cinco, algo en esa línea", comentó.

¿Cómo fue el primer incidente de Lewis Hamilton con Ferrari?

Se ha informado de forma urgente que Lewis Hamilton ha sufrido un choque con Ferrari. El piloto siete veces campeón del mundo estaba corriendo con la Scuderia en un test privado en Barcelona, con el auto de la temporada 2023 de la Fórmula 1 como parte de la preparación del nuevo campeonato.

Sin embargo, diversos medios informaron que el británico logró salir ileso del incidente, aunque la consecuencia es que el turno de Charles Leclerc ha quedado atrasado.

Confirmaron que el monoplaza italiano quedó dañado, luego de Lewis impactó las barreras de protección. Se dice que el accidente se dio en el tramo final de la pista, con el piloto perdiendo el control del auto.

Hamilton conducía el SF-23 en el Circuit de Catalunya el miércoles por la mañana, pero las cosas salieron mal en la curva 12 alrededor de las 11 de la mañana para el británico. El Ferrari se estrelló de morro contra la pared, sufriendo daños en la carrocería y la suspensión.

Cuando los mecánicos terminaron las reparaciones, el sol ya se había puesto, lo que significó que Charles Leclerc ya no pudo realizar pruebas el miércoles. Hamilton y Leclerc comparten el SF-23, tal y como recoge el reglamento del TPC, Testing of Previous Cars.

La semana que viene ambos pilotos volverán a Montmeló, donde Pirelli tiene previsto probar los neumáticos 2026 los días 4 y 5 de febrero. Esto ofrece a Hamilton, en particular, una oportunidad única de familiarizarse con el último Ferrari, el SF-24 2024.

