El TERRIBLE camino de Hamilton que seguirá Verstappen

Max Verstappen espera conseguir este año su quinto título mundial, pero para ello necesita contar con un coche competitivo y Juan Pablo Montoya no descarta que se repita el escenario vivido por Lewis Hamilton.

La presión es alta y cada carrera representa una oportunidad para afianzar su candidatura en el campeonato.

El equipo de Red Bull Racing tendrá que asegurarse de que Verstappen disponga de un monoplaza a la altura para luchar por el título. Por el momento, parece que se dará prioridad a las exigencias de McLaren, según indican los austriacos.

Otros equipos observan de cerca la posibilidad de fichar al joven piloto de 26 años. Si la temporada no arranca con fuerza, es posible que Verstappen explore otras alternativas dentro del paddock.

¿Qué sucedió con Lewis Hamilton?

Montoya se cuestiona abiertamente cómo se desarrollará la temporada si a Verstappen no se le garantiza un coche competitivo. El expiloto cree que, en esas circunstancias, no sería extraño verlo perder el impulso, algo que ya sucedió en el caso de Hamilton.

"Max Verstappen simplemente desea pilotar un monoplaza competitivo. En el mejor de los casos, se espera estar en el coche ideal. Basta con ver lo que le ocurrió a Lewis Hamilton en sus últimos años con Mercedes", comenta desde Oddspedia.

Montoya aclara a lo que se refería: "Cada vez que Mercedes experimentaba un leve aumento en el rendimiento, Lewis tenía la velocidad necesaria para ganar una carrera y se podía ver al veterano Hamilton brillar en la pista".

Según él, la actitud cambiaba cuando el coche no era competitivo: "Si el monoplaza no cumplía, simplemente dejaba de importarle. No es que careciera de velocidad, sino que apenas se esforzaba", concluye Montoya, advirtiendo que lo mismo podría ocurrirle a Verstappen si termina con una máquina inferior.

