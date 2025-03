La FIA visitó de Ferrari tras la DENUNCIA a Red Bull

El equipo de Ferrari recibió este lunes a una delegación de la FIA en su taller de Maranello, según informó Formula Uno Analisi Tecnica.

La federación internacional de automovilismo realizó la visita tras las denuncias presentadas por Red Bull Racing. Además, se revisó también el área de McLaren en Woking, Inglaterra.

Desde la primera carrera en Australia se aplicará una prueba estática más exigente en lo que respecta al alerón trasero. Durante la temporada pasada, varios equipos experimentaron con alerones traseros flexibles, pero la FIA quiere frenar esta práctica desde el inicio del campeonato en Melbourne.

Ahora, las pruebas estáticas se triplican, pasando de 10N a 30N, y se exige que la separación mínima entre los elementos del alerón se mantenga entre 9,4 mm y 13 mm para neutralizar el efecto mini-DRS que tuvo McLaren el año anterior.

Alerones traseros flexibles durante las jornadas de prueba

Durante los días de pruebas se constató que algunas configuraciones de alerones no cumplían del todo con el reglamento. Pierre Waché, director técnico de Red Bull, se puso en contacto con la FIA, lo que dio lugar a la promesa de que se realizarían comprobaciones en directo.

McLaren fue uno de los equipos señalados por el organismo de Milton Keynes, y también se detectó que el alerón trasero de Ferrari tenía una flexibilidad ligeramente superior a la permitida. La FIA visitó el taller de Ferrari con premura, ya que la carga debía partir hacia Melbourne para la primera carrera del año.

Aunque el medio italiano no recibió detalles sobre los resultados de la inspección, se da a entender que, por el momento, no se ha encontrado nada ilegal. La FIA revisa no solo las piezas físicas, sino también los diseños y archivos CAD digitales de la fábrica.

Además, se han implementado nuevas normas que obligan a revisar los alerones traseros de todos los equipos. Este jueves en Melbourne se pondrán en marcha las nuevas pruebas estáticas, y la FIA utilizará sensores para medir la flexibilidad de los alerones mientras se conduce. A lo largo de la temporada se podrá confirmar si las denuncias de Waché están justificadas o no.

