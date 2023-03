Ángel Armando Castellanos

Carlos Sainz fue señalado por el jefe de Ferrari, Frédéric Vasseur, por su gestión de llantas durante la qualy del Gran Premio de Arabia Saudita.

El dirigente pidió discreción con respecto al trabajo del español. Está molesto por las críticas constantes que recibe.

“A Carlos no le falta nada. No tenemos que empezar a decir si le falta ahí o allá. Gastó un juego más de neumáticos en la Q2 (de Jeddah) y no tenía comodín en la Q3", reclamó en palabras a medios españoles.

Tampoco es feliz de que se hable de la adaptación al SF-23 del piloto madrileño. Prefiere ver el vaso medio lleno.

"Pero está ahí, no tenemos que decir si el coche no se ajusta o si a Carlos le falta algo”, agregó.

Presupuesto

Por otra parte, avisó que todo el dinero que se ahorre durante los siguientes meses será destinado al desarrollo del monoplaza, que aún no ha demostrado estar a la altura del de Red Bull.

“Intento lanzar el mensaje de que las prestaciones vienen de todos, incluyendo al personal de logística. Porque si pueden hacer un ahorro mínimo se irá directo al coche.

"No solo aerodinámica y motor. Lo mismo con la fiabilidad, cada empleado es parte del objetivo de fiabilidad cuando diseñan y producen la pieza. Esa es la mentalidad que quiero, convencer a todos de que traen prestaciones”, explicó.