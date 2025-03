Alonso revela la misión PRINCIPAL de Aston Martin en 2025

Fernando Alonso cree que todos en Aston Martin están "alineados" sobre cuándo y cómo centrarse en los cambios de reglas de 2026 para evitar una "dolorosa" campaña de Fórmula 1 el año que viene.

En 2026, la F1 está experimentando una importante reestructuración con cambios en el chasis, la aerodinámica, los motores y los neumáticos.

Para un equipo como Aston Martin, que ha experimentado un estancamiento en el desarrollo bajo el conjunto de reglas actual, 2026 representa una gran oportunidad para lanzarse al frente de la parrilla.

Para lograrlo, el propietario del equipo Aston Martin, Lawrence Stroll, ha reunido una serie de componentes orientados al éxito, incluido un acuerdo de motor de fábrica Honda, un túnel de viento de última generación y los servicios de Andy Cowell y Adrian Newey.

En declaraciones a medios durante las pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin, Alonso reveló que, a menos que Aston Martin esté en la búsqueda de un campeonato esta temporada, tiene sentido cambiar el enfoque temprano en el desarrollo de un automóvil para 2026.

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre la situación de Aston Martin?

"Creo que todos estamos alineados en esto. Queremos hacer el mejor 2025 posible, pero sabiendo que 2026 es un gran reinicio en términos de regulaciones y rendimiento", declaró.

"Si estás luchando por el Campeonato Mundial en 2025, es una historia diferente, no puedes renunciar demasiado porque no sabes, no hay garantía de que lucharás en 2026", explicó.

"Por lo tanto, debes tomar lo que puedas tomar. Pero si no estás luchando por el Campeonato Mundial en 2025, creo que no cambia demasiado estar en una posición arriba y abajo. Si eso cuesta algo para 2026, será doloroso", mencionó.

"Pero creo que tenemos la gestión adecuada, tenemos la visión de Lawrence, tenemos a Andy, tenemos a Adrian. Así que creo que tenemos a la mejor gente para tomar cualquier decisión y estaremos de acuerdo y estaremos contentos con eso”, finalizó.

