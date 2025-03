Las palabras con las que CONVENCIERON a Sainz de firmar con Williams

Carlos Sainz debutará la próxima temporada de Fórmula 1 con Williams, despiés de firmar un contrato plurianual a mediados del año pasado, pero conseguir su firma no fue tarea fácil para el jefe del equipo, James Vowles. La serie de Netflix Drive to Survive revela que el piloto lo mantuvo en vilo durante semanas, ya que era muy codiciado por otros equipos.

Sainz ya ha pasado por Toro Rosso, Renault y McLaren antes de llegar a Ferrari, donde en cuatro temporadas consiguió cuatro victorias hasta ser relevado por Lewis Hamilton.

El madrileño se vio obligado a buscar nuevos horizontes y sostuvo conversaciones con Mercedes y Red Bull Racing, aunque estos apostaron por el novato Andrea Kimi Antonelli y por Sergio Pérez, respectivamente.

Pese a haber extendido su contrato, Pérez fue finalmente despedido y sustituido por Liam Lawson.

Williams logró fichar a Sainz, aunque el proceso estuvo marcado por la intervención de un veterano de Alpine, como se muestra en el episodio "Carlos Signs" de la nueva temporada de Drive to Survive, previsto para estrenarse el viernes 7 de marzo, según Motorsport.com.

Relación con Williams

"Para ser sincero, no lo esperaba. Me siento decepcionado", confiesa Sainz en la serie al conocerse que Hamilton lo sustituiría.

Vowles vio en el piloto la oportunidad perfecta para renovar su equipo y transformarlo completamente.

"Me levanto pensando en ello a cada instante", asegura el jefe, quien fue captado en una reunión con Carlos "Caco" Oñoro, manager y sobrino de Sainz, durante el Gran Premio de España.

"¿Quieres una relación? Yo sí. Hagámoslo oficial por escrito", comenta Vowles, convencido de que Williams solo tiene para mejorar.

Según el buen amigo y excompañero Lando Norris, en ese momento Sainz se debatía entre unirse a Williams o a Sauber, que a partir de 2026 se convertirá en Audi.

Vowles estaba convencido de que Sainz firmaría el contrato esa misma noche en el hotel, pero 20 minutos después de la hora acordada el español aún no llegaba. Cuando el productor de Drive to Survive le preguntó qué había cambiado, Sainz respondió: "Flavio me llamó".

Flavio Briatore, recién nombrado asesor ejecutivo de Alpine, tenía grandes planes para el equipo francés. Semanas más tarde, Oñoro informó a Vowles por teléfono que Sainz estaba evaluando todas las opciones disponibles.

El piloto se ve, a continuación, conversando con Pierre Gasly para analizar el rendimiento de Alpine, mientras el jefe de Red Bull, Christian Horner, le aconseja no aceptar la oferta de Briatore.

"Flavio va a estafarte al cien por cien, y encarece todo; a él eso no le gusta", resume la situación. Finalmente, Sainz decidió firmar con Williams, y el anuncio se dio a conocer un día después del receso de verano.

