Hamilton revela el significado de su frase 'HAMMER TIME'

La estrella de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, ha ofrecido una actualización sobre el futuro de su icónica frase "hammer time" tras su fichaje por Ferrari.

El siete veces campeón se une al equipo italiano para la temporada 2025, dejando atrás no solo Mercedes, sino también a su antiguo ingeniero de carrera, Pete "Bono" Bonnington.

Durante años, Hamilton y "Bono" forjaron una relación muy especial. La consigna "hammer time" se convirtió en su señal para saber cuándo exprimir al máximo el coche.

El británico contó que fue él mismo quien acuñó la frase, cansado de que le dijeran “es hora de empujar”, cuando ya estaba dando todo en cada vuelta.

¿Mantendrá Hamilton la consigna "hammer time"?

En 2022, el piloto explicó a Autosport: "Hubo un momento en que me decían ‘ahora es el momento de acelerar’, y me frustré porque ya estaba dando mi máximo. Entonces le sugerí que, para marcar que era la hora de ir con todo, usara la palabra 'hammer time'. Esa petición marcó una etapa importante en nuestro desarrollo."

La asociación entre Hamilton y Bonnington se deshizo con su sorprendente fichaje por Ferrari, mientras que Bonnington ha comenzado a trabajar con la joven promesa Kimi Antonelli.

Durante la pretemporada, Sky Sports le preguntó a Hamilton si mantendría la consigna sin Bonnington, a lo que respondió: "No he converseado sobre esto con mi ingeniero. No sé cómo sonaría con acento italiano, por lo que tendré que buscar una palabra en nuestro idioma. Seguro que encontraremos algo nuevo."

El nuevo ingeniero de carrera de Hamilton es Riccardo Adami, quien cuenta con experiencia previa en la escudería italiana trabajando junto a Sebastian Vettel. Con esta renovación en su equipo técnico, el piloto se prepara para afrontar nuevos desafíos y escribir un emocionante capítulo en su carrera con Ferrari.

