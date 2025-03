Se revela reunión PRIVADA de Hamilton con Wolff en medio del abandono de Mercedes

Lewis Hamilton fue visto escapando de lo que se presume fue una reunión privada con el jefe de Mercedes en Fórmula 1, Toto Wolff, en Mónaco.

Tras este encuentro, el piloto apareció conduciendo una MV Agusta F4 personalizada, destacándose una vez más por su estilo inconfundible.

El siete veces campeón mundial sorprendió al mundo al trasladarse de Mercedes a Ferrari. El anuncio, que inicialmente dejó atónito a su exdirector de equipo, Toto Wolff, marcó un giro inesperado en la carrera de Hamilton.

A pesar de su incredulidad inicial, Wolff ha aprendido a aceptar la salida del piloto de 40 años y se mostró genuinamente satisfecho al ver a su antiguo campeón luciendo los colores de la escudería rival.

Además, el austríaco aseguró que la amistad entre ellos perdurará, como se evidenció durante el lanzamiento en vivo de F1 75 en febrero, donde ambos se reunieron sin ningún indicio de tensión.

Hamilton visto en Mónaco

Según Piston Brothers, quienes suelen informar sobre avistamientos de pilotos y sus vehículos de lujo en Mónaco, Hamilton fue observado saliendo de lo que se rumora podría ser la residencia de Wolff. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, las imágenes parecen darle credibilidad al suceso.

En un vídeo publicado en el canal de YouTube de Piston Brothers, titulado “Lewis Hamilton Leaving Toto Wolff’s House after a Private Meeting for F1 2025 in Monaco!!”, se le ve subiendo a su motocicleta, una MV Agusta F4 a medida. La moto luce las iniciales del piloto y lleva una placa dorada con su nombre completo, detalles que no pasan desapercibidos.

La afición también comenta la pasión de Hamilton por las motocicletas, lo que ha originado rumores sobre su posible interés en adquirir el equipo KTM de MotoGP. Aunque se han difundido informes acerca de problemas financieros en el conjunto, todavía no hay confirmación oficial al respecto, y KTM ha retomado su producción tras recibir luz verde en un plan de reestructuración por parte de sus acreedores.

